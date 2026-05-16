Юбилейный концерт народного коллектива прошел в Серпухове

Оркестр русских народных инструментов давно стал украшением культурной жизни Серпухова и всего Подмосковья, настоящим сокровищем национальной традиции. Со сцены коллектив поздравили начальник управления культуры округа Елена Котова, директор учреждения «Культурно-досуговое объединение» Марина Мишечкина и депутат окружного Совета Юлия Громова.

Артистам вручили поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева и народного артиста России Александра Цыганкова. В концерте прозвучали произведения от русской классики до современных композиторов. В каждом аккорде слышались отголоски старинных обрядов, а в каждой мелодии чувствовалось дыхание родной земли.