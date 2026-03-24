Юбилейный концерт музыканта Геннадия Артемова прошел в Можайском округе

Геннадий Артемов посвятил музыке 50 лет. Путь на сцену начался в 1981 году с музыкальной школы, затем продолжился в училище имени Октябрьской революции. Музыкант проходил службу в Ансамбле песни и пляски внутренних войск МВД СССР, где выступал в оркестре с гастролями.

На вечере юбиляр выступал сольно и в ансамблях. Вместе с ним на сцену вышли коллеги и друзья: его друг и коллега Виктор Митрофанов, вместе с которым они играли дуэтом «Можайский сувенир». Также среди выступающих был гитарист Виктор Шишкин, а также специальный гость — тромбонист группы Uma2rman Сергей Серов, исполнивший с юбиляром неожиданный дуэт баяна и тромбона.

Геннадий Артемов — постоянный участник поездок ансамбля «Калинка» в госпиталь Краснознаменска, где проходят реабилитацию участники боевых действий. Он также представлял культуру округа в городе Вилейка в Белоруссии.

Председатель местного Совета депутатов Василий Овчинников, пришедший поздравить мужчину, отметил его вклад и высокий профессионализм. Зал был полон, каждый номер сопровождался долгими аплодисментами. Вечер прошел в теплой, почти семейной атмосфере.