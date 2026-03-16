Юбилейный концерт к столетию Раменского прошел во Дворце культуры «Сатурн»

Концерт творческих коллективов в рамках окружного фестиваля творчества «РамАрт» прошел в Раменском. Его посвятили вековому юбилею города, который вырос из небольшого села благодаря железной дороге и труду тысяч людей.

Хотя городу всего век, упоминания о местности были еще в грамотах Ивана Калиты в 1328 году. Об этом также рассказали на мероприятии. Перед началом концерта в фойе гости смогли ознакомиться с тематической выставкой образцового коллектива «Детско-юношеская изостудия». Ученики Веры Плюховой постарались отобразить самые уютные и атмосферные уголки Раменского.

Творческие коллективы в прологе осветили личность, без которой невозможно было бы представить современный облик города — Михаила Михалевича. Раменские артисты вышли на сцену, чтобы напомнить, какой огромный след он оставил в истории и культуре округа. Затем эстафету подхватили номера о самом городе — родном, любимом и неповторимом. Завершили концерт яркими и зажигательными номерами.