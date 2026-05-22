Юбилейный концерт детской музыкальной школы № 1 прошел в Можайске

Мероприятие «О школе с любовью» состоялось в честь 65-летия учебного заведения. За годы работы школу закончили более 2500 учеников — многие из них продолжили свой путь как преподаватели, профессиональные музыканты и исполнители.

С поздравлениями выступили первый заместитель главы округа Алексей Сперанский, депутаты Московской областной Думы Игорь Власов и Владимир Вшивцев, депутат Совета депутатов округа Анастасия Шумакова и начальник отдела культуры, молодежной политики и туризма администрации округа Галина Селиванова.

Алексей Сперанский отметил, что задача музыкальной школы — не только обучение, но и развитие в детях любви к прекрасному, и коллектив с этим отлично справляется. Многие преподаватели получили награды и почетные грамоты от Московской областной Думы.

Особенно много поздравлений принимала директор школы Елена Бирюкова. Не забыли и тех, кто руководил школой раньше, а также ветеранов-преподавателей, когда-то создававших ту самую атмосферу, которую берегут до сих пор. Выступили и родители учеников, сказав много добрых слов.

Концерт получился очень живым. На сцене выступали и ученики, и сами преподаватели. Зрители слушали сольные номера, дуэты, ансамбли и хоры. Люди искренне радовались музыке и друг другу — с теплом и уважением к школе, которая для многих стала вторым домом.