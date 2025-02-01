Юбилейный концерт чтецких работ к 165-летию Антона Чехова прошел в Мелихове

В Чехове к 165-летию со дня рождения великого драматурга Антона Чехова прошли памятные мероприятия. Так, в музее-заповеднике «Мелихово» состоялся XV гала-концерт чтецких работ.

Как рассказала пресс-секретарь музея-заповедника «Мелихово» Юлия Балабанова, в чтении произведений Чехова два дня соревновались молодые актеры и студенты театральных училищ со всей России, а также Казахстана и Белоруссии.

На церемонии возложения цветов к памятнику писателя с приветственной речью выступил глава муниципалитета Михаил Собакин.

«Антон Чехов не только написал выдающиеся произведения, он дал имя нашему городу и муниципальному округу», — сказал он.

Актеры городского театра выступили перед собравшимися в сквере имени Чехова и прочитали отрывки из знаменитых маленьких рассказов драматурга.

«Сегодня юбилейная дата: 165 лет со дня рождения великого Чехова. Немножко расскажем о нем, прочтем отрывки из произведений „Мой домострой“ и „По-американски“», — поделился актер Чеховского городского театра Константин Агеев.

Почтить память писателя пришли школьники, активисты и все неравнодушные жители.

«Сегодня я на этом мероприятии, так как считаю, что нам, как подрастающему поколению, стоит помнить произведения Антона Чехова. Именно в них он раскрывает понятие нравственности и учит жизни. Мне очень нравится произведение „Вишневый сад“», — рассказала ученица школы № 1 Дарья Козеева.

Мероприятия в честь великого драматурга прошли и в центральной библиотеке, Дворце культуры «Дружба», а также в городском театре.

«Сегодня у нас прекрасный вечер „Дон Антонио Чехонте“. Мы надеемся приоткрыть те главы жизни, которые раньше никто не знал, показать историю этого прекрасного человека, который умел подшутить над собой, прекрасно об этом писал. Мы надеемся, что сегодня наш вечер будет таким же жизнерадостным», — отметила ведущий библиотекарь центральной библиотеки Марина Денисенко.