Юбилейный концерт ансамбля «Калинка» прошел в Можайском округе

Коллектив народного танца «Калинка» отметил 60-летие со дня основания. Концертная программа, подготовленная в Можайском культурно-досуговом центре в честь этого события, стала иллюстрацией богатой истории и высочайшего мастерства ансамбля.

«Калинку» поздравила с юбилеем заместитель главы округа Мария Азаренкова, которая зачитала приветственный адрес от руководителя муниципалитета Дениса Мордвинцева. «Шесть десятилетий творчества, вдохновения и неугасимой любви к народному танцу — это грандиозный юбилей, достойный самых теплых слов и искренних поздравлений», — подчеркнула Мария Азаренкова.

Особые слова благодарности прозвучали в этот день в адрес заслуженного работника культуры Московской области Татьяны Крупальник, которая почти 30 лет отдала ансамблю и вывела его на международный уровень.

На экране зрителям продемонстрировали архивные фотографии разных лет: от момента создания коллектива в 1966 году талантливым балетмейстером Ириной Кулаковой до сегодняшних дней, когда «Калинкой» руководят заслуженный работник культуры Московской области Любовь Рыбина и выпускница коллектива Анастасия Середа.

Все поколения легендарного ансамбля исполнили свои зажигательные и лирические танцевальные номера: самые юные участники из коллективов-спутников «Каблучок» и «Топотушки», средняя и старшая группы, а также выпускники, многие из которых сегодня являются профессиональными артистами и педагогами ведущих вузов России. Творческие поздравления друзьям подарили ансамбль песни «Калинушка» и театр балета «Грация».