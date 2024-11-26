Юбилейный форум «Управдом» пройдет в Подмосковье 3 декабря

Десятый юбилейный областной форум «Управдом» пройдет в Красногорске в Доме правительства Московской области 3 декабря. Участники подведут итоги работы в сфере ЖКХ и наметят планы на будущее.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, мероприятие соберет активистов, председателей советов многоквартирных домов, представителей различных служб и ведомств, управляющих организаций.

Главная цель форума — объединить усилия активистов в сфере жилищного хозяйства, а также наладить взаимодействие между жителями Подмосковья и представителями власти.

В форуме примут участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, вице-губернаторы региона Евгений Хромушин и Мария Нагорная, заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственного жилищному надзору региона Владислав Мурашов, министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский и другие участники.

Также в рамках мероприятия пройдет награждение победителей конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома Московской области».