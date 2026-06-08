Юбилейный фестиваль собак с забегом прошел в парке в Серпухове

В Принарском парке состоялись традиционные соревнования, приуроченные к пятой годовщине мероприятия. Организаторы выбрали неоновую тематику в стиле дискотек 80–90-х годов.

Все локации оформили соответственно тематике, а участникам предложили поддержать стиль в одежде.

Главное изменение коснулось формата состязаний: впервые вместо командных забегов организовали одиночные. Каждый участник преодолевал дистанцию в два километра с препятствиями. Для маленьких собак и детей предусмотрели облегченную трассу, для более опытных — усложненную. Всего в забегах приняли участие около 70 человек.

Помимо соревнований, для гостей работали тематические площадки. Собаки могли продемонстрировать костюмы на дефиле, попробовать себя в аджилити, фрисби и фристайле — дисциплинах, которые редко представлены в городе. Для владельцев организовали анимацию, лотерею, консультации ветеринаров и грумеров.

Цель фестиваля — развитие dog-friendly пространства в Серпухове, информирование владельцев о возможностях занятий с питомцами и формирование ответственного отношения к животным.