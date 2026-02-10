Юбилейный фестиваль семейных ансамблей прошел в Лобне

На сцене детской школы искусств выступили более 20 семейных коллективов, которые готовились несколько месяцев. В десятый раз юные музыканты вместе с родителями, братьями, сестрами, бабушками и дедушками представляли свои музыкальные номера.

Выступали в двух номинациях — для профессионалов и любителей, исполняя произведения на фортепиано, скрипке, виолончели, флейте и гитаре.

Участница Ирина Марзаганова поделилась, что конкурс создает уютную и домашнюю атмосферу, а совместные репетиции и выступления помогают семье стать дружнее и найти общий интерес.

Директор Лобненской детской школы искусств Елена Матросова отметила, что главная особенность фестиваля — живое исполнение без фонограмм. Это создает ощущение, что музыканты играют не на сцене, а у себя дома.

Глава округа Анна Кротова посетила концерт, поздравила участников с юбилеем фестиваля, вручила подарки и пожелала дальнейших творческих успехов. Все коллективы получили дипломы, а само мероприятие стало ярким событием, объединяющим разные поколения через музыку.