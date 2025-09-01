Юбилейный фестиваль народного творчества прошел в Глуховском парке Ногинска

В Глуховском парке Ногинска 30 августа прошел юбилейный фестиваль, посвященный народному творчеству. Мероприятие собрало множество участников и зрителей, чтобы отметить 80-летие Великой Победы и вспомнить военные песни.

Тема праздника «И поет мне в землянке гармонь…» стала основой для выступлений, на которых звучали любимые мелодии из прошлого. Артисты из различных коллективов округа исполняли как народные композиции, так и песни военных лет, создавая атмосферу тепла и единства. Звучание гармони, баяна и аккордеона дополняло выступления солистов и ансамблей.

Творческое объединение «PRO Театр» стало ярким участником фестиваля, представив свою программу. Артисты в военной форме исполнили песни и танцы, рассказывая о роли музыки на фронте и в тылу. Организаторы отметили, что эти мелодии передаются из поколения в поколение, напоминая о стойкости духа и надежде.

Фестиваль стал важным событием для всех возрастов, объединив ветеранов, молодежь и детей. Участники пели знакомые песни, принимали участие в интерактивных мероприятиях и делились семейными историями. Праздник продемонстрировал, что народная память жива, а гармонь продолжает соединять сердца и передавать любовь к родным традициям.