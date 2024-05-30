Юбилейный фестиваль Чайковского стартует в Подмосковье 21 июня

Международный фестиваль искусств Чайковского стартует в Подмосковье 21 июня. Культурное событие пройдет в государственном мемориальном музее-заповеднике в Клину, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Концерты фестиваля пройдут под открытым небом. Музыканты представят свое творчество на открытой площадке Большой поляны. В этом году в программе фестиваля пройдут восемь больших концертов разных жанров.

Международная музыкальная академия для одаренных детей представит серию мастер-классов в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». На сцене выступят Денис Мацуев, Симона Кермес, Евгений Миронов, Светлана Захарова и другие лауреаты международных конкурсов.

Приобрести билеты можно на сайте музея.

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