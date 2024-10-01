Юбилейный электровоз с новым дизайном выпустили на заводе в Коломне

К 155-летию локомотивостроения на Коломенском заводе создали электровоз. Его особенность — в новом дизайне.

В эксплуатацию компании «РЖД» передали локомотив ЭП2К № 500 с новым дизайном маски. Он являлся первым пассажирским электровозом постоянного тока в новой истории российского электровозостроения.

«Вклад Коломенского завода в развитие отечественного транспортного машиностроения невозможно переоценить. На протяжении всей своей истории предприятие не раз становилось главным инноватором и проводником передовых технических решений в нашей стране, способствовало укреплению ее промышленного и оборонного потенциала», — прокомментировал генеральный директор «Коломенского завода» Вадим Яковлев.

Сегодня локомотив обслуживает фирменные пассажирские поезда «Красная стрела», «Две столицы», «Мегаполис», «Гранд экспресс». Новый электровоз будут эксплуатировать на Октябрьской железной дороге.

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