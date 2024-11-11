Юбилейный чемпионат России по боксу среди женщин завершился в Серпухове

Уже 25-й всероссийский чемпионат по боксу среди женщин прошел в Серпухове. Абсолютным победителем в командном зачете стала сборная Краснодарского края.

Состязания длились неделю. Серебряным призером стала сборная Московской области, бронзовым — команда Республики Бурятия.

Победителем в личном зачете стала Кристина Ткачева. Она выступала в категории «+81 килограмм». Ей вручили чемпионский именной пояс и сертификат на 1,5 миллиона рублей. Награждение провели глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко и генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Соперница Кристины Мария Кучманова получила серебряную медаль и сертификат на 250 тысяч рублей.

Лучшим в зачете физкультурно-спортивных организаций и спортивных ведомств стал «Спартак», на втором месте оказался ЦСКА, на третьем — спортобщество «Динамо». Индивидуальные призы получили участники открытого чемпионата по силе удара «Силовой импульс».

«Благодарю Президента международной ассоциации бокса, Почетного гражданина Серпухова Умара Кремлева, генерального секретаря Федерации бокса России Татьяну Кириенко, Общероссийское общественное движение „Здоровое Отечество“ за насыщенную неделю бокса, популяризацию спорта в нашем округе и доверие в проведении Чемпионата федерального уровня», — сказал Сергей Никитенко.

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