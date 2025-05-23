Юбилейный автопробег «Дорогами Победы» прошел в Подмосковье
Общественная организация инвалидов «Колесница» провела юбилейный патриотический автопробег «Дорогами Победы». Его посвятили 80-й годовщине Победы. Участниками стали водители с ограниченными возможностями здоровья. Они передвигались на машинах с ручным управлением и на креслах-колясках.
Мероприятие объединило инвалидов из разных округов региона с необычными судьбами. Среди них оказались инвалиды с военной травмой, участники СВО, титулованные спортсмены-паралимпийцы и другие. Об этом сообщило Министерство информации и молодежной политики МО.
Помимо символики Победы, на автомобилях разместили фотографии родственников-ветеранов, в том числе погибших во время специальной военной операции.
Стартовал пробег у мемориала «Подольские курсанты» в Подольске. Вторым местом следования стал музейный комплекс Зои Космодемьянской в деревне Петрищево, Рузского округа. Финиш ждал у комплекса «Героям-панфиловцам» в Волоколамском округе. Во всех трех местах провели митинг, минуту молчания и возложение венков.
В пробеге поучаствовало 18 машин из запланированных 20. В начале следовал автомобиль ветерана боевых действий, подполковника Андрея Плахуты. Завершала колонну машина члена сборной команды РФ по фехтованию на колясках, двукратного чемпиона мира и девятикратного чемпиона России Николая Лукьянова.
Автопробег «Дорогами Победы» провели на территории Подмосковья третий раз. Проект реализован при поддержке гранта для НКО МО с участием средств Фонда президентских грантов.