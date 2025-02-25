Юбилейные медали к 80-летию Победы вручили ветеранам в Можайске
Памятные награды вручили ветеранам Великой Отечественной войны в доме культуры поселка Колычево. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы.
Участниками торжества стали не только ветераны, но и их родственники и местные жители. На мероприятии вспомнили, как в годы войны в поселке восстановили швейную фабрику. Она долгие годы обеспечивала фронт военным обмундированием и плащ-палатками.
Почетным гостям вручили юбилейные медали. Также их поздравили с наступающими праздниками и поблагодарили за мирное небо над головой.
«Вы — хранители нашей истории, и ваш опыт учит нас ценить мир и стабильность. В этот знаменательный день хотелось бы от всего сердца поблагодарить вас за вашу службу, мужество и стойкость. Пусть мир и благополучие царят в ваших домах, а каждый новый день будет приносить радость» — сказал муниципальный депутат Александр Паршин.