Юбилейные медали к 80-летию Победы вручили ветеранам в Можайске

Участниками торжества стали не только ветераны, но и их родственники и местные жители. На мероприятии вспомнили, как в годы войны в поселке восстановили швейную фабрику. Она долгие годы обеспечивала фронт военным обмундированием и плащ-палатками.

Почетным гостям вручили юбилейные медали. Также их поздравили с наступающими праздниками и поблагодарили за мирное небо над головой.

«Вы — хранители нашей истории, и ваш опыт учит нас ценить мир и стабильность. В этот знаменательный день хотелось бы от всего сердца поблагодарить вас за вашу службу, мужество и стойкость. Пусть мир и благополучие царят в ваших домах, а каждый новый день будет приносить радость» — сказал муниципальный депутат Александр Паршин.