Юбилейные медали к 80-летию Победы вручат 143 ветеранам в Реутове

В городском округе Реутов начали вручать юбилейные памятные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», учрежденные указом президента Российской Федерации. Всего в муниципалитете награды получат 143 человека.

В их числе ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, участники обороны Сталинграда и Севастополя, а также бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Юбилейные медали ветеранам вручают в торжественной обстановке. На церемонии собираются сотрудники администрации, члены общественных организаций, депутаты и молодежь.

Отметим, что 27 января 2025 года первые медали в Санкт-Петербурге вручил президент Владимир Путин. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил ветеранов 29 января 2025 года. В Реутове первую юбилейную медаль получила ветеран и труженица тыла Галина Каткова.