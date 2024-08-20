Свыше 16 тысяч человек посетили фестиваль джаза в Ленинском округе

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» прошел международный фестиваль «Джазовые сезоны». Праздник собрал в Ленинском округе более 16 тысяч зрителей.

На концерте выступили художественный руководитель фестиваля Игорь Бутман вместе с Московским джазовым оркестром, певица Женя Любич, проект Four Brothers и другие музыканты. Хедлайнерами стали Алексей Гуськов, L’One (Jazz Set) и Полина Гагарина. Также зрители смогли познакомиться с музыкантами из США и Кубы.

«Две сцены — на фестивальной поляне и в мемориальной зоне усадьбы — позволили значительно расширить программу „Джазовых сезонов“, пригласить большее количество музыкантов и дать возможность молодым артистам выступить на одной сцене с мэтрами», — сказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Для гостей праздника подготовили развлекательную программу с выставками, ярмарками, гастрономическими, музыкальными и спортивными площадками. Часть заработанных средств от экскурсий музей-заповедник направит пострадавшим жителям Курской области.

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