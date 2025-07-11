Юбилейную выставку о князе Трубецком открыли в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадском музее-заповеднике начала работу выставка «Забытый Спаситель Отечества. К 400-летию со дня смерти князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого». Экспозиция посвящена одной из ключевых, но незаслуженно забытых фигур Смутного времени.

Впервые в России князь Трубецкой –амбициозный аристократ — стал главным героем музейной выставки.

Ключевыми экспонатами стали редкие артефакты: малиновый покров 1625 года с гробницы князя и драгоценная фелонь 1622 года, предоставленная Государственным Эрмитажем.

Посетители также увидят церковные облачения, иконы, серебряную утварь — свидетельства многовековой связи рода с Троице-Сергиевой лаврой.

«История — это не только сражения, революции, географические открытия. Это, прежде всего, люди. Многие представители рода Трубецких стали значимыми персонами в истории России», — подчеркнула заместитель директора по научной работе Сергиево-Посадского музея-заповедника Светлана Николаева.

На торжественном открытии присутствовали глава округа Оксана Ероханова, представители Брянской области, где находится родовое гнездо Трубецких, и другие почетные гости.

Глава Трубчевского муниципального района Василий Евсеев подчеркнул особое значение выставки для сохранения исторической памяти.

В рамках сопроводительной программы запланированы лекции о Смутном времени и научная конференция.

Выставку можно посетить до 9 ноября.