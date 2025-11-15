Юбилейную выставку Детской художественной школы открыли в музее Дмитрова

Экспозиция «Мир, в котором я живу» работает в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Здесь можно увидеть работы воспитанников местной Детской художественной школы.

Выставку посвятили 50-летию учреждения. На картинах можно проследить ключевые вехи истории, творческие поиски и успехи юных художников. Темы работ касаются родного края, природы, семьи и будущего.

«Особенно ценно, что художественная школа не просто хранит традиции, но и развивается, шагает в ногу со временем. Работы юных художников, представленные на выставке — яркое тому подтверждение. В них чувствуется искренность, свежий взгляд на мир и безграничная фантазия, которые так важны в искусстве. Я искренне благодарю педагогов школы за их неоценимый вклад в развитие творческого потенциала наших детей. Их труд — это инвестиция в культурное будущее округа», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Посетить выставку можно без возрастных ограничений.