Юбилейное шоу Цирка сестер Фоминых прошло в Красногорске

Во дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске состоялось шоу Цирка сестер Фоминых к 20-летию со дня основания коллектива. Порядка 200 воспитанников в возрасте от двух до 17 лет представили зрителям акробатические трюки с элементами хореографии.

Участие в шоу приняли юные артисты из городского округа Красногорск, а также из филиалов студии, расположенных в Павловской Слободе и столичном районе Митино. По словам руководителя и тренера коллектива Инги Фоминой, главная особенность артистов — сильная акробатика.

«Дети выполняют элементы мастеров спорта по акробатике — сальто, бланши, сальто впрокрут. Номер поставлен очень ярко: и по хореографии красивая картинка, и по акробатике идут очень сложные элементы», — пояснила Инга Фомина.

Начался отчетный концерт с выступления самых маленьких артистов. Они подготовили дебютный номер про обезьянок вместе с акробатками из старшей группы.

«Мы представили очень много номеров, очень много трюков. Девочки прыгают сальто с четырех на четыре, фляки прыгают, бланши кидают, делают очень сложные трюки», — рассказала участница юбилейной цирковой программы Алиса Бубнова.

Отметим, что воспитанники Цирка сестер Фоминых регулярно выигрывают престижные награды на фестивалях и в конкурсах разного уровня. В ближайшее время юные артисты поедут на гастроли по городам России, а также выступят в Китае.