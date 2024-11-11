Юбилейная конференция «Единой России» прошла в Лосино-Петровском округе

Итоги работы местного отделения партии «Единая Россия» подвели в Лосино-Петровском. Там состоялась 30-я конференция.

Участниками стали депутат Государственной думы Александр Толмачев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Джеглав, заместитель главы городского округа Вера Алексеева, исполнительный секретарь местного отделения партии Вячеслав Градин.

Кроме того, участие приняли делегаты от первичных отделений партии, члены контрольной комиссии, политсовета, фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Лосино-Петровского округа.

На мероприятии обсудили результаты работы местного отделения в 2024 году, процесс ротации и доизбрания новых членов в местный политический совет и избрание делегатов на предстоящую конференцию Московского областного отделения партии.

Единогласно поддержали кандидатуры Вячеслава Градина и Марии Богдановой. Также на конференцию избрали троих делегатов, среди которых муниципальный депутат Алексей Дьяконов.

«Конференция прошла в атмосфере открытого диалога и конструктивного обсуждения, что позволило не только подвести итоги прошедшего года, но и заложить прочный фундамент для успешной работы местного отделения партии в будущем», — сказал Сергей Джеглав.

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