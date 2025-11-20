Юбилей Всероссийского общества слепых отметили в Дмитровском округе

Представители дмитровской местной организации ВОС отпраздновали столетие организации. Торжество состоялось в дни проведения месячника «Белая трость», который призван привлечь внимание к проблемам людей с нарушениями зрения.

С юбилеем собравшихся поздравила председатель Московской областной организации ВОС Мтвариса Датикашвили. Она вручила председателю дмитровской организации Татьяне Антиповой и самым активным членам ВОС юбилейные медали и почетные грамоты.

Начальник отдела организационного обеспечения и взаимодействия с общественными организациями Юлия Просянникова от имени главы муниципалитета Михаила Шувалова подчеркнула, что администрация всегда была и остается верным другом и надежным помощником общества.

Для гостей праздника работала выставка работ членов ВОС и тематические фотозоны. Украшением вечера стали музыкальные номера в исполнении творческих коллективов Дмитровского округа.