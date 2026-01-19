Юбилей военно-оркестровой службы ВС РФ отметили в Можайске

Пресс-служба администрации м. о. Можайский

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Можайский

16 января в Можайском культурно-досуговом центре состоялась торжественная концертная программа, посвященная 105-й годовщине образования Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил РФ. На мероприятие собрались жители города, военнослужащие, ветераны и ценители музыки.

Вечер открыл военный оркестр Краснознаменной воинской части 12-го Главного управления Минобороны России под руководством старшего лейтенанта Артема Ляна. Программа стала музыкальным путешествием через эпохи — от классических маршей до современных композиций. Прозвучали знаковые произведения, такие как «Нашествие» Хачатуряна из фильма «Сталинградская битва» и «Майский вальс» Игоря Лученка в исполнении Ильи Вершинина.

Особый отклик у публики вызвали виртуозные номера: «Румба для пикколо» Андрея Петренко в исполнении Софии Черненькой-Высоцкой и остроумная «Частушка» для тубы Александра Гилева, которую представил лауреат всероссийских конкурсов Александр Самарский.

Концерт включал и глубоко символичные моменты: под композицию «Верните память» на экране демонстрировались кадры, посвященные погибшим военнослужащим, а марш «Генерал Валерий Халилов» стал данью уважения выдающемуся руководителю военных музыкантов. Завершился вечер легендарным «Прощанием славянки» Василия Агапкина.

Мероприятие не только продемонстрировало высочайший профессионализм военных музыкантов, но и стало ярким праздником музыки, истории и патриотизма, подтвердив преемственность славных традиций Военно-оркестровой службы.