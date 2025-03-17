Юбилей сообщества «Дай 5» отметили пробежкой в парке Талалихина в Подольске

Активисты движения «Дай 5» постоянно устраивают пробежки в парке имени Виктора Талалихина. В субботу, 15 марта, состоялось двухсотое мероприятие в честь пятилетия сообщества.

На юбилейной пробежке собралось около 70 любителей здорового образа жизни. По случаю праздника они организовали небольшую праздничную программу. Волонтерам движения вручили подарки, а участники сообщества получили поздравления от администрации парка.

Члены сообщества «Дай 5» уверены в пользе регулярного движения и любой физической активности. Среди них есть и профессиональные спортсмены, и те, для кого бег стал любимым увлечением. Одни бегают только по субботам, другие — каждый день.

К пробежкам в парке Талалихина может присоединиться любой житель Подольска вне зависимости от возраста и физической подготовки. Маршрут можно даже проходить пешком или бегать с детской коляской в комфортном темпе.

Участники движения «Дай 5» приглашают всех желающих присоединиться к следующей пробежке, которая состоится 22 марта в 9:00.