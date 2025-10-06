Юбилей Сергея Есенина отметили в Павловском Посаде

130-летие со дня рождения великого русского поэта отпраздновали в городском парке культуры и отдыха в Павловском Посаде. Для поклонников творчества Сергея Есенина работала поэтическая площадка «Я читаю Осень» в формате «открытого» микрофона.

Сотрудники парка, активисты местного отделения «Молодой гвардии» и жители городского округа прочитали свои любимые стихи Есенина.

«Через произведения Сергея Есенина мы смогли вновь ощутить мощь русского слова и донести его красоту до павловопосадцев» — отметили молодогвардейцы.

Музыкальным сопровождением поэтических строк стали романсы на стихи классика в исполнении Ирины Лисунки.

Для юных посетителей парка были организованы мастер-класс «Закружилась листва золотая» и игровая программа «Стихотворцы». В парке также открыли тематическую выставку, где можно было не только сделать памятные фотографии, но и угоститься дарами осени.