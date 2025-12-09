Юбилей Щелковского театра отметили музыкальным шоу

Театрально‑концертный центр в Щелкове отпраздновал свое десятилетие. Зрителям показали музыкально‑театральное шоу «Театр — это по любви», где сочетание оркестровой живой музыки, вокала и хореографии воссоздало атмосферу знаковых постановок, шедших на сцене центра за эти десять лет.

Щелковский духовой оркестр выступил с подборкой узнаваемых музыкальных тем из спектаклей, а актеры и танцоры оживили сцены знакомых спектаклей — от лирических до комических эпизодов.

«Формула „театр + оркестр“, которой центр гордится, в этот вечер раскрылась во всей полноте: музыка не просто сопровождала действие, она становилась его органичной частью, усиливая эмоции и задавая ритм каждой сцены. Для многих зрителей это стало первым подобным форматом на сцене Театрального центра, и новизна решения вызвала искренний восторг», — сообщили в театре.

К юбилею фойе преобразилось: здесь обновили портретную галерею артистов и музыкантов. Автор фотопроекта — фотохудожник Яна Булаш — создала портреты, которые позволили зрителям увидеть знакомых и новых артистов в непривычном ракурсе. Во время перерывов и после спектаклей гости теперь могут не только узнать исполнителей по лицам, но и лучше понять их творческий образ. Пространство фойе превратилось в небольшой музей: тематические витрины разместили исторические костюмы, сценический реквизит, редкие аксессуары и артефакты из разных эпох постановок. Каждый экспонат дает маленькую историю — от зарисовок репетиционного процесса до предметов, игравших важную роль в постановках.