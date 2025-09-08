Юбилей повести Елены Ильиной «Четвертая высота» отметили в Балашихе

В рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» прошло патриотическое мероприятие, посвященное 80-летию легендарной повести Елены Ильиной «Четвертая высота». Под лозунгом «Успех V единстве поколений» жители Балашихи, включая члена фракции Андрея Холода, погрузились в историю Гули Королевой — героической школьницы, чей подвиг продолжает вдохновлять.

Повесть рассказывает о необыкновенной молодой девочке. Когда началась война, она проявила истинный героизм. Гуля Королева добровольно отправилась на фронт. Она спасла около сотни бойцов, погибнув в 20 лет.

«Произведения, подобные „Четвертой высоте“, — это не просто книги, это живая память и уроки мужества для всех поколений. Проект „Культура малой Родины“ призван сохранять такие истории, передавая их от старших к младшим, укрепляя связь времен и воспитывая истинный патриотизм», — отметил координатор партпроекта «Культура малой Родины» Андрей Холод.

Мероприятие стало ярким примером того, как культура и история способствуют объединению людей, напоминая о важности подвигов и героизме народа.