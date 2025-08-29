Юбилей песни «Смуглянка» отметили в Химках

Мероприятие, посвященное 85-летию легендарной композиции, прошло в Химках в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Участники познакомились с историей создания песни и ее значением в культурном наследии страны.

Художественной частью программы стало выступление шоу-группы «Бабкин Треп», в состав которой входят актрисы театра и кино. Для детей организовали специальный творческий мастер-класс.

«Важно сохранять связь поколений через культуру. Такие встречи помогают почувствовать ценность наших традиций для современного общества», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Песня «Смуглянка», созданная в 1940 году поэтом Яковом Шведовым и композитором Анатолием Новиковым, приобрела широкую популярность в годы Великой Отечественной войны, став символом эпохи.

«Подобные инициативы формируют уважение к истории и воспитывают чувство ответственности за будущее страны», — отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Как пояснил муниципальный депутат Руслан Шаипов, программа «Успех V единстве поколений» нацелена на сохранение культурного наследия и укрепление межпоколенческих связей.