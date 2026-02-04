Юбилей первого российского пассажирского электровоза отметили в Коломне

Ровно 20 лет прошло с момента презентации и 15 лет — с начала серийного производства первого российского пассажирского электровоза постоянного тока ЭП2К. На Коломенском заводе 3 февраля отметили этот двойной юбилей.

Два десятилетия назад коллектив Коломенского завода спроектировал отечественный пассажирский электровоз постоянного тока и выполнил эту задачу в рекордно короткие сроки. Локомотив прошел полный комплекс испытаний, и с января 2011 года на Коломенском заводе началось их серийное производство, которое продолжается до сих пор.

На предприятии рассказали, что локомотив ЭП2К по праву считается одним из лучших и надежных на Российских железных дорогах. На данный момент пробег всего парка электровозов ЭП2К от момента постройки уверенно движется к цифре в 900 миллионов километров.

Всего Коломенский завод выпустил более 500 электровозов ЭП2К. Они успешно эксплуатируются на Западно-Сибирской, Октябрьской, Московской и Куйбышевской железных дорогах. А в конце 2025 года электровозы ЭП2К в специализированной сине-белой ливрее фирменных поездов «Аврора», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, установили всероссийский рекорд — перевезли 1515 пассажиров за один рейс.