Юбилей отметила бывшая малолетняя узница концлагерей из Можайского округа

Жительнице Можайского округа Тамаре Павловне Кравцовой 2 января исполнилось 85 лет. Поздравительные адреса от Президента России, губернатора Московской области и главы округа ей передала депутат, председатель Совета ветеранов Нина Истратова.

Тамара Павловна почти всю свою трудовую жизнь — 42 года — посвятила работе на Можайском гидротехническом узле. Она стояла у истоков функционирования этого стратегического объекта, который является ключевым источником водоснабжения Москвы. Отсюда поступает более 70% воды Москворецкой системы на главные станции водоподготовки столицы.

«Я счастливый человек, — поделилась юбиляр. — У меня большая семья, я вырастила двух сыновей, у меня четыре внука и четыре правнука. Я не одна. И сегодня меня поздравляют люди, которые очень мне дороги».

Ее жизнь стала примером стойкости, преданности своему делу и безграничной любви к родному краю.