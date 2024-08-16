Глава Красногорска поздравил с юбилеем 45-ю гвардейскую инженерную бригаду

На днях 45-я отдельная гвардейская инженерная бригада из Нахабино отпраздновала 80-летие со дня основания. Поздравить военных с круглой датой приехал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Встреча с главой Красногорска началась с демонстрации техники, которую военные инженеры используют в зоне проведения спецоперации. Среди 10 экспонатов был бронированный «Тайфун К», оснащенный гидравлической аппарелью, верхними люками, наружными камерами и специальными экранами для ведения наблюдения во время боя. Личный состав в этой машине не пострадает даже в случае подрыва на фугасном боеприпасе большой мощности.

«Отдельная инженерная бригада является самым крупным резервом командующего в плане инженерного обеспечения боевых действий, обладает современной техникой, наземной, воздушной техникой, обладает людьми, которые способны управлять этой техникой грамотно, принося пользу другим войскам, ибо это войска боевого обеспечения», — отметил командир 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады Московского военного округа, гвардии полковник Роман Брикульский.

Затем на плацу прошла официальная церемония, приуроченная к юбилею. Гостями праздника стали ветераны инженерных войск, представители духовенства и депутаты.

«Большая честь сегодня быть на юбилее воинской части в знаковом не только для Подмосковья, но и для всей страны, и для нас, этом знаковом месте — Нахабино. Как известно, наш поселок носит негласное название столицы инженерных войск, где не только служат, но и воспитываются защитники Отечества», — сказал Дмитрий Волков.

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