Юбилей фильма «На всю оставшуюся жизнь» отметили в Химках

Мероприятие прошло с участием депутатов и было направлено на сохранение исторической памяти. Жителям Химок показали киноленту «На всю оставшуюся жизнь» и рассказали о судьбах солдат.

На базе школы № 31 в Химках состоялась лекция, посвященная 50-летнему юбилею советского фильма «На всю оставшуюся жизнь». На встрече жители города узнали о судьбах военнослужащих в период Великой Отечественной войны.

«Главные герои этого фильма — молодые ребята, которые прошли через ужасные испытания фронта, но сохранили верность своим товарищам, Родине и идеалам. Картина показывает не только ужасы войны, но и силу духа, дружбу, мужество и патриотизм», — сказал муниципальный депутат Артур Каримов.

По словам народного избранника, организация таких событий имеет большое значение. Это способ отдать дань уважения героям, а также сформировать у молодежи чувство гордости за страну и осознание ценности мирной жизни.

«Мы должны сохранять историческую память и передавать ее будущим поколениям, чтобы никогда не забывать, какой ценой досталась нам свобода», — поделилась муниципальный депутат Юлия Мамай.

Проведение патриотических встреч в Химках способствует объединению общества вокруг общих ценностей. Такие мероприятия воспитывают патриотизм и чувство ответственности за будущее России.