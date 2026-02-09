Юбилей дошкольной группы «Чайка» отметили концертом в Воскресенске

7 февраля во Дворце культуры «Цементник» отпраздновали юбилей дошкольной группы «Чайка» Лицея имени Н. И. Макарова. Среди гостей были выпускники, родители, сотрудники и почетные гости города.

Среди выступающих на концерте были и выпускники детского сада, многие из которых пришли на праздник в качестве зрителей. Практически каждый из гостей был так или иначе связан с «Чайкой».

На торжестве присутствовали директор лицея Дмитрий Еналеев, депутаты Совета депутатов округа Константин Мусин и Юлия Маркова, благочинный 1-го Воскресенского церковного округа протоиерей Кирилл Седов и протоиерей Сергий Якимов.

В рамках праздника отметили ветеранов труда, посвятивших детскому саду всю жизнь. Действующим сотрудникам вручили награды и подарки.

Логопед «Чайки» Светлана Котоусова, посвятившая родному детскому саду четверть века, отметила, что коллектив всегда был одной дружной семьей.