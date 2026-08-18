Йога, мастер-классы и забег пройдут в парке Солнечногорска

На этой неделе в парке Солнечногорска запланированы разнообразные спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Для посетителей организуют мастер-классы, подвижные и интеллектуальные игры, занятия на свежем воздухе.

18 августа, во вторник, в 15:00 на центральной детской площадке состоится мастер-класс «Лошадка», а затем в 15:40 начнется квест-игра. На набережной в творческой мастерской у детской площадки «Выстрел» в 11:20 пройдет мастер-класс «Зверюшки», после которого также будет квест-игра.

В среду, пятницу и субботу в 7:00 на центральном пляже можно будет начать день с занятия йогой.

20 августа, в четверг, в 11:20 приглашают в творческую мастерскую на набережной «Выстрел», а в 15:00 — на центральную детскую площадку в парке, где пройдут мастер-классы «Телефон» и квест-игры.

В субботу в 8:20 у входной группы в парк состоится традиционная зарядка, а в 9:00 любители бега смогут принять участие в забеге «5 верст» по набережной Сенежа.

«Приглашаем всех с интересом и пользой провести досуг в парке Солнечногорска. Активности органично сочетаются с прогулками, не занимают много времени и помогают открыть в себе новые грани: попробовать или усовершенствоваться в йоге, различных творческих направлениях — и в целом созидательно провести время с семьей, в кругу друзей или новых знакомых», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Анонсы событий в парке Солнечногорска можно найти по ссылке.