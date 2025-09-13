Явка во 2-й день выборов в Подмосковье составила 20%

В Московской области проводятся выборы в Советы депутатов городских и муниципальных округов. Во второй день голосования явка составила 19,96%, сообщили в Мособлизбиркоме.

В субботу, 13 сентября, на избирательные участки пришли отдать свой голос 15,39% населения. Принять участие с помощью системы ДЭГ решили 81,02%.

Напомним, что с 12 по 14 сентября проводятся более пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России.

В 20 регионах проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом кандидатов. В 11 субъектах голосуют за депутатов региональных парламентов, а в 25 городах — за депутатов представительных органов.