Итоги выборов в Совет депутатов округа подвели в Луховицах

Итоги выборов в Совет депутатов подвели в городском округе Луховицы. Явка составила 50,3%, проголосовали 23 677 человек. Партия «Единая Россия» стала лидером по количеству мандатов в этом созыве.

Выборы проходили с 6 по 8 сентября. Работали 44 избирательных участка. Жители округа смогли также проголосовать дистанционно.

«На участках дежурили полицейские, работали наблюдатели от кандидатов и политических партий. Серьезных нарушений в дни голосования не зарегистрировано, выборы признаны состоявшимися», — отметила председатель Луховицкой территориальной избирательной комиссии Кира Шолохова.

Отметим, Совет депутатов формируется по смешанной системе. В его состав войдут 20 народных избранников, из них 10 — по одномандатным округам, столько же — по партийным спискам.

Партийцы «Единой России» одержали победу. Они набрали более 73% голосов, коммунисты — 6,5%, ЛДПР — 5,31%, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,16%, «Новые люди» — 3,21%, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 2,98% и «Зеленые» — 1,01% голосов. Таким образом, единороссы получили семь мандатов, а коммунисты, либерал-демократы и партийцы «Справедливой России» — по одному. Ольга Терехова, Антон Минаев, Дмитрий Силаев, Евгений Авдеев, Ирина Суркова, Ирина Каштан, Гари Хаит, Антон Лукьянов, Надежда Зубрилина и Сергей Подболотов вошли в Совет от «Единой России».

«Спасибо каждому избирателю, кто поддержал голосование и сделал выбор в пользу округа. На депутатах лежит большой груз ответственности за формирование бюджета, решение насущных проблем жителей, участие округа в национальных проектах и государственных программах Московской области. Как секретарь луховицкого отделения „Единой России“ благодарю жителей за оказанное доверие нашей команде», — сказал глава городского округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

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