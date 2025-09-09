Ясельную группу для детей от шести месяцев открыли в Орехово-Зуеве

В дошкольном отделении лицея на Набережной улице в Орехово-Зуеве открылась ясельная группа для деток от шести месяцев до года. Помещение оборудовано пеленальными столиками, стульчиками для кормления, манежами, ходунками, качелями и удобными кроватками.

Для малышей предусмотрено специальное питание, но мама может прийти и сама покормить кроху. Распорядок дня у ребят заботливо продуманный: развивающие игры, гимнастика и прогулки, регулярные медицинские осмотры, гигиенические процедуры.

«Теперь работающие родители и студенты очной формы обучения могут с уверенностью доверить малыша заботливым рукам специалистов, зная, что он будет в безопасности и комфорте», — сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Отметим, сейчас в группе осталось всего два свободных места из десяти. Подать заявление можно через портал Госуслуг.