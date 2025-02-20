Яровые культуры посадят на 248 тысячах гектаров в Подмосковье весной

Яровой сев увеличат в Подмосковье этой весной на 2% по сравнению с прошлым годом. В работах задействуют более четырех тысяч тракторов и 850 культиваторов.

Реализацию национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» обсудили на совещании под председательством заместителя министра сельского хозяйства России Андрея Разина. Она предполагает увеличение производства продукции агропромышленного комплекса на 25% к 2030 году, а также увеличение экспорта минимум в 1,5 раза по отношению к 2021 году.

По словам глав Минсельхозпрода Подмосковья Сергея Двойных, сейчас регион активно готовится к весенней полевой кампании — в этом году засеят 248,3 тысячи гектаров яровыми культурами. Это на 2% больше, чем годом ранее.

Он добавил, что озимые культуры успешно вырастили на площади 102 тысячи гектаров.

«В весенних полевых работах в регионе будут задействованы более четырех тысяч тракторов, свыше 850 культиваторов и почти 690 сеялок, общая готовность сельхозтехники к сезону — выше 88%. В штатном режиме продолжается закупка семенного материала, минеральных удобрений и средств защиты растений», — сказал он.

На совещании также обсудили поддержку сельхозпроизводителей. В этом году на эти цели выделят шесть миллиардов рублей, из которых 2,4 миллиарда направят на растениеводство. Кроме того, в этом году для аграриев предусмотрели 435,4 миллиона рублей субсидий.

Сергей Двойных отметил, что важно софинансировать отечественные научные разработки по развитию селекции гибридов рапса. Это позволит снизить зависимость от импорта.