Ярмарку вакансий провели в Черноголовке

Городская ярмарка вакансий, прошедшая на этой неделе, собрала под одной крышей более 100 участников. Интерес к событию проявили не только профессионалы с многолетним стажем, но и те, кто только задумывается о первом заработке — местные школьники и студенты.

Свои стенды на ярмарке представили флагманы экономики наукограда. Для соискателей открылись двери в мир высокой науки: вакансии предложили Институт физики твердого тела и Институт проблем технологии микроэлектроники.

Также по словам организаторов, остро востребованы специалисты в коммунальной и культурной сферах. Представители муниципального унитарного предприятия «Управление эксплуатации», муниципального бюджетного учреждения «Служба благоустройства» и Дома ученых активно общались с гостями, предлагая возможности для профессионального роста.

«Старшеклассники Черноголовки пришли на ярмарку с конкретными целями: определиться с будущей профессией и найти подработку на период летних каникул», — отметили организаторы.