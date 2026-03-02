Ярмарку вакансий провели для студентов колледжа в Воскресенске

27 февраля в ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» прошла встреча будущих специалистов с представителями крупнейших предприятий региона. Мероприятие открыла директор колледжа Алла Лунина, подчеркнув важность партнерства с работодателями для подготовки востребованных кадров.

Заместитель директора Кадрового центра Подмосковья Людмила Кошель отметила, что в округе официально зарегистрированы всего 106 безработных, при этом спрос на специалистов стабильно высок. Работодатели активно ищут представителей рабочих профессий: сварщиков, электриков, токарей и других.

После официальной части студенты переместились в выставочную зону, где смогли пройти экспресс-собеседования и узнать о вакансиях. Также для них провели тренинг «Эффективное собеседование при трудоустройстве» от специалистов Центра занятости населения Московской области. Мероприятие стало площадкой для прямого диалога между будущими специалистами и потенциальными работодателями.