Ярмарку учебных мест для старшеклассников провели в Серпухове

В Серпухове во Дворце культуры «Россия» 2 апреля прошла 29-я ярмарка учебных мест. Организаторы собрали почти 2000 школьников 8–11 классов со всех школ округа, также пришли родители.

На мероприятии представили 50 учебных заведений в разных сферах: IT, экономика, юриспруденция, военные профессии. Школьники могли не просто взять буклет, а сразу попробовать себя на мастер-классе, узнать проходные баллы и условия поступления.

29 лет назад в ярмарке участвовало 20 учебных заведений, сегодня — 50. Это говорит о том, что колледжи и вузы заинтересованы в абитуриентах именно из Серпухова.

Организовали мероприятие совместно с Комитетом по образованию, Управлением по работе с молодежью и спорту, а также Центром по профориентации и трудоустройству молодежи. Такие встречи помогают школьникам не ошибиться с выбором экзаменов и будущей профессии.