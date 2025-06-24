Ярмарку трудоустройства проведут в Химках 25 июня

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства 25 июня проведут в торговом центре «МЕГА Химки». Около 30 организаций и предприятий округа, а также соседних муниципалитетов предложат свои вакансии.

Соискателям станут доступны более 270 вакансий, гостям расскажут о возможностях профессионального роста. Среди заявленных работодателей: «Мострансавто», «НПО Энергомаш имени академика Валентина Глушко», «Сигма Тек», «НПО Лавочкина», «МОЭСК», «Россети Московский регион», «Солнечногорский механический завод» и другие.

«Ярмарка трудоустройства — это действительно прекрасная возможность для всех желающих узнать, как можно больше о различных профессиях. Уверена, что широкий спектр представленных вакансий от ведущих работодателей Химок, консультации экспертов и тренинги, помогут каждому участнику найти свой путь к успеху», — сказала лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Гости ярмарки смогут поучаствовать в тренингах профильных экспертов, среди которых: бизнес-тренер Денис Бучкин, известный блогер Константин Нечетов, а также педагог по работе с нейросетевыми инструментами Юлия Комолова.

Посетить мероприятие сможет каждый желающий с 14:00 до 17:00 в торговом центре «МЕГА Химки» в пространстве у коворкинга «Наше место».