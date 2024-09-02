Ярмарку изделий ручной работы провели в парке Химок

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ярмарка изделий ручной работы «Здравствуй, школа!» прошла в Химках. Для жителей провели мастер-классы по рукоделию, созданию украшений и многое другое.

Мероприятие прошло в парке «Экоберег». Ярмарку посетили жители Левобережного микрорайона, депутаты и общественники. Так, гостей познакомили с клубом творческих людей Art band, члены которого создают своими руками различные предметы.

«Клуб Art band — это сообщество творческих людей, которые посещают его целыми семьями. Здесь каждый найдет занятие по душе: от вязания и вышивания до росписи по ткани и создания авторских украшений. На празднике участники клуба организовали увлекательные мастер-классы для детей, где каждый желающий мог попробовать свои силы в разных видах рукоделия», — рассказала муниципальный депутат городского округа Химки Ирина Спирина.

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