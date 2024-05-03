Ярмарки и мастер-классы прошли в школах в Чехове | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 11:26 Ярмарки и мастер-классы прошли в школах в Чехове Unsplash

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«День добрых дел» прошел в школах в Чехове. Ребята поучаствовали в ярмарках и мастер-классах.

Ярмарка с музыкой и танцами объединила учеников школы № 10 в Чехове. На прилавках: выпечка, браслеты, открытки, игрушки и предметы декора. Все изделия ребята делали своими руками специально для акции «День добрых дел».

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В школе № 10 за день удалось собрать около 200 тысяч рублей. В учреждении планируют закупить медикаменты и отправить их в зону специальной военной операции.

«Цель нашей ярмарки — не только сплотить детей, но и приучить наших школьников к тому, что надо делиться. Сделанное своими руками ты можешь продать и на вырученные денежки сделать доброе дело для тех, кто в данный момент нуждается», — сказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 10 Анна Косино.

Региональная акция «День добрых дел» проходит по предложению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ученики всех 20 школ Чехова в последний перед майскими праздниками учебный день провели разнообразные мероприятия: веселые старты, конкурсы рисунков, мастер-классы, помогали пожилым, встречались с представителями разных профессий, смотрели патриотические фильмы.

«Дети участвовали в опросе, который был организован на территории всей Московской области, выбирали себе активности. Наши педагоги мониторили и составили такой план, в который вошло 694 активности», — отметила начальник Управления образования городского округа Чехов Ирина Заболотнева.

Например, в гимназии № 7 ученики не только провели ярмарку, но и сделали для военнослужащих праздничные значки. Около 50 ярких самодельных орденов отправят на передовую вместе с гуманитарным грузом.

«День добрых дел» в Чехове объединил около 19 тысяч детей из разных образовательных учреждений и почти пять тысяч родителей.

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