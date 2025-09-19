Ярмарки и конкурсы проведут на гастрофетивале «Тыквоград» в Мытищах 21 сентября

Осенний гастрономический фестиваль «Тыквоград» пройдет в парке Мира в Мытищах 21 сентября. На нем проведут концерт. мастер-классы, ярмарки и многое другое.

Как рассказали в региональном министерстве культуры и туризма, в прошлом году гости фекстиваля преобрели около 30 тонн овощей. В этом году в программу войдут музыкальный концерт, конкурсы на лучший рецепт и лучшую поделку, а также мастер-класс и анимационная программа дял детей. Гости смогут обменяться книгами и журналами с рецептами, а также постеить осеннюю ярмарку.

Традиционно жителям раздудут тыквы свежего урожая.

Мероприятие начнется в 11:00.