Ярмарка временных рабочих мест для подростков прошла в Серпухове

Ярмарка временных рабочих мест для школьников и студентов прошла 16 мая в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи в Серпухове. Мероприятие было посвящено трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет на летние каникулы.

Ярмарка собрала десятки подростков, желающих получить первый официальный заработок и полезный опыт.

«Для подростка это и первый опыт, и первый заработок. Важно не только обозначить актуальные вопросы в сфере трудоустройства несовершеннолетних, но и выработать конкретные шаги для их решения», — прокомментировала директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, депутат окружного Совета Надежда Еремина.

Летняя работа даст молодежи возможность узнать ценность труда и научиться финансовой ответственности. Заработная плата для юных сотрудников будет рассчитываться в зависимости от количества отработанных часов.