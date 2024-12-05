Ярмарка вакансий прошла в Солнечногорске

Ярмарка вакансий «Наши кадры» прошла в Солнечногорске. Более 20 предприятий туристической и промышленной отрасли округа представили свои вакансии. Мероприятие посетила почти тысяча выпускников колледжа «Подмосковье».

На ярмарке вакансий были представлены разнообразные открытые позиции от таких организаций, как Научно-исследовательский институт двигателей, Солнечногорский электромеханический завод, ОМВД России по городскому округу, Солнечногорская больница и многие другие.

Студенты получили возможность напрямую пообщаться с работодателями и обсудить перспективы трудоустройства в своей профессиональной области.

«Наши кадры» — совместный проект администрации Солнечногорска и колледжа «Подмосковье», который курируется управлением промышленности, инвестиций и туризма. Он стартовал в июне этого года и уже успешно реализуется на территории округа. Это отличная площадка для знакомства будущих специалистов с потенциальными работодателями», — рассказал заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.