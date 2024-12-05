Ярмарка вакансий прошла в Солнечногорске
Ярмарка вакансий «Наши кадры» прошла в Солнечногорске. Более 20 предприятий туристической и промышленной отрасли округа представили свои вакансии. Мероприятие посетила почти тысяча выпускников колледжа «Подмосковье».
На ярмарке вакансий были представлены разнообразные открытые позиции от таких организаций, как Научно-исследовательский институт двигателей, Солнечногорский электромеханический завод, ОМВД России по городскому округу, Солнечногорская больница и многие другие.
Студенты получили возможность напрямую пообщаться с работодателями и обсудить перспективы трудоустройства в своей профессиональной области.
«Наши кадры» — совместный проект администрации Солнечногорска и колледжа «Подмосковье», который курируется управлением промышленности, инвестиций и туризма. Он стартовал в июне этого года и уже успешно реализуется на территории округа. Это отличная площадка для знакомства будущих специалистов с потенциальными работодателями», — рассказал заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.
Кроме того, участникам ярмарки была оказана помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованиям. Специалисты также консультировали студентов по различным профессиональным вопросам, что значительно повысило их шансы на успешное трудоустройство.
Организаторы мероприятия подчеркнули, что ярмарка вакансий станет важным инструментом для выпускников 2025 года в поиске работы по специальности и в непосредственной близости от дома, для предприятий — в привлечении молодых талантов.
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