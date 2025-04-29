Ярмарка вакансий прошла в Шатуре

Мероприятие уже второй раз организовали в таком формате. В парке имени Гагарина под открытым небом свои вакансии представили предприятия муниципалитета.

В ярмарке участвовали не только работодатели, но и учебные заведения, где молодые люди могут приобрести востребованные на рынке труда профессии. Шатурский энерготехникум представил витрину, где демонстрировались физические и химические опыты. Преподаватели учебного заведения рассказывали всем желающим о профессиях и направлениях переподготовки, а также о возможностях карьерного роста, которые открываются перед выпускниками и студентами.

На ярмарке жители муниципалитета не только получили информацию об актуальных вакансиях и условиях работы, смогли оставить резюме и заполнить анкету. Для посетителей организовали различные мастер-классы и викторины. К примеру, компания «Эко-Текс» провела мастер-класс по росписи тканей, победители которого получили в подарок футболки производства швейной фабрики.

Кроме того, на ярмарке были представлены кружки и секции, где юные жители Шатуры могут найти занятие себе по душе.