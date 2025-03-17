Ярмарка вакансий прошла в Павлово-Посадском техникуме

Ярмарка вакансий для студентов прошла в Павлово-Посадском техникуме 14 марта. Работодатели представили 170 предложений с заработной платой от 30 до 150 тысяч рублей.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Филипп Ефанов, заместитель директора Кадрового центра Подмосковья Татьяна Николаева и президент Восточной торгово-промышленной палаты Маргарита Смирнова пообщались с родителями.

Вакансии представили предприятия как в Павловском Посаде, так и из других городов Московской области. Студенты рассмотрели более 170 предложений от 30 до 150 тысяч рублей. Самыми востребованными стали слесарь, электромонтер, токарь, станочник широкого профиля и инженер-электрик. Ярмарку трудоустройства посетили более 400 человек.

Отметим, по данным Кадрового центра Подмосковья уровень безработицы в Павловском Посаде составляет 0,17%. Это говорит о том, что работодатели конкурируют за специалистов, повышая им зарплату.

«С учетом нашей низкой безработицы, которая сегодня существует в Московской области, компании подбирают себе работников на перспективу. Для студентов это отличный старт, чтобы познакомиться с будущим руководством. И они уже могут увидеть и понять, где они применят свои таланты», — сказала заместитель директора Кадрового центра Подмосковья Татьяна Николаева.

Филипп Ефанов пожелал работодателям найти профессиональных и ответственных сотрудников, а студентам — достойную работу.