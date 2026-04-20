Ярмарка вакансий прошла в Можайске

По итогам прошедшей в Можайске «Ярмарки вакансий» опубликован официальный свод вакансий округа. Мероприятие, собравшее более 50 жителей, подтвердило высокий спрос на кадры в муниципалитете.

Встреча соискателей и работодателей прошла на площадке Можайского культурно-досугового центра. Свои предложения представили свыше 20 компаний округа — от крупных промышленных производств до государственных учреждений и динамично развивающихся предприятий.

Спектр вакансий охватил широкий диапазон: слесари, сварщики, швеи, водители, монтажники, рабочие на производство, а также офисные сотрудники в административный аппарат.

Формат живого общения позволил соискателям лично обсудить условия труда, гибкий график и уровень зарплаты, а также получить приглашения на собеседования. Многие уходили с ярмарки не просто с памятками, а с реальными предложениями.

Мероприятие посетил председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, который лично пообщался с работодателями, оценив реальный спрос на специалистов.

Для тех, кто не успел на ярмарку, на официальном сайте администрации опубликован актуальный перечень вакансий предприятий Можайского округа. Ознакомиться с ним можно по ссылке:

https://admmozhaysk.ru/article/perechen-vakansij-na-predpriyatiyah-mozhajskogo-munitsipalnogo-okruga-yarmarka-vakansij-kotoraya-sostoyalas-14-04-2026-747984